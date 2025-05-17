Представлен 500-Гц монитор Acer Predator X27U F5

Компания Acer объявила о выпуске геймерского монитора Predator X27U F5, который получил 26,5-дюймовую матрицу QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 500 Гц, временем отклика 0,03 мс, максимальной яркостью 1000 кд/м², 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro, интерфейсами HDMI и DisplayPort, портом USB Type-C с поддержкой 65-Вт зарядки других устройств, концентратором USB 3.2 на два разъема и 5-Вт динамиками. Монитор появится в европейской продаже в июле по цене в 900 евро.

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