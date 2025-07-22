Представлен 210-Гц монитор Acer MG270U X

Компания Acer объявила о выпуске игрового монитора MG270U X, который получил 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 210 Гц в режиме разгона, временем отклика GtG 1 мс, глубиной цвета 8 бит, 72-процентным охватом цветовой гаммы NTSC, максимальной яркостью 300 нит, статической контрастностью 1000:1, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 75:75 мм, одним интерфейсом HDMI 2.1 (до 144 Гц), одним портом DisplayPort 1.4 (до 210 Гц) и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 118 долларов.