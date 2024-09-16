Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F

При выборе игрового монитора помимо основных параметров сейчас уделяется большое внимание плавности картинки. А обеспечивает ее повышенная частота обновления, как пример Digma Overdrive 24P511F поддерживает частоту 180 Гц. При этом он относится к доступному сегменту, а в качестве матрицы используется IPS с широкими углами обзора.

Digma Overdrive 24P511F

Комплектация

Digma Overdrive 24P511F

Коробка из неокрашенного картона с общими данными по характеристикам. Комплект включает подставку в разобранном виде, блок питания, DP-кабель с 90-градусным коннектором, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma Overdrive 24P511F

Внешний вид

Digma Overdrive 24P511F

У подставки основание из металла. Собирается быстро. Внешний вид у нее минималистичный, из возможностей регулировок доступен только наклон вперед и назад (-5°/+15°). Стоит на ней устойчиво. В качестве альтернативы можно будет использовать VESA-совместимый кронштейн.

Digma Overdrive 24P511F

Корпус у монитора легкий и тонкий. Задняя часть с шероховатой текстурой и ярко красными вставками, подчеркивающими игровую направленность этой модели. К этому можно же отнести стилизованные выступы на нижнем торце, напоминающие элемент гоночного автомобиля.

Digma Overdrive 24P511F

Боковые рамки у Digma Overdrive 24P511F узкие. Эта модель отлично подходит под сеттинг из нескольких мониторов на одной системе. Поверхность экрана матовая, не бликует.

Digma Overdrive 24P511F

Здесь используется 23.8-дюймовая матрица с Full HD разрешением. Частота обновления 180 Гц. Синхронизация кадров AMD FreeSync, а также корректно работала NVIDIA G-Sync. Это IPS с заявленным уровнем максимальной яркости 250 кд/м2.

Digma Overdrive 24P511F

Для ввода картинки доступны HDMI и DisplayPort оба разъема поддерживают передачу с максимальной поддерживаемой частотой обновления. Есть встроенный парный динамик, а также доступен 3.5 мм аудиоразъем для подключения гарнитуры или колонок. Блок питания внешний.

Digma Overdrive 24P511F

Настройка

Взаимодействие со встроенным меню идет с помощью пятипозиционного джойстика, расположенного на обратной стороне корпуса. Меню на русском языке, в верхней строке выводятся ключевые параметры работы. В первой вкладке регулируются яркость, контрастность, DCR. Выводится игровой прицел.

Digma Overdrive 24P511F

Управляется цветовой профиль. Готовые режимы и ручные корректировки. Положение меню, резкость и язык интерфейса.

Digma Overdrive 24P511F

Выбор источника сигнала, громкость звука. Частота обновления.

Digma Overdrive 24P511F

Low Blue, разгон матрицы, FreeSync, HDR.

Тесты

Монитор мы использовали как с настольным компьютером с видеокартой GeForce RTX 4080, так и игровой консолью PlayStation 5. В этих двух сценариях показал себя отлично. Выводимая картинка четкая, отсутствует «мыло». А используемое тут разрешение Full HD не накладывает повышенных требований к уровню быстродействия системы, при этом можно насладиться плавностью картинки.

Digma Overdrive 24P511F

Провели замер с помощью калибратора. Согласно полученным данными, уровень яркости соответствует заявленному. Составляет он 256 кд/м2.

Digma Overdrive 24P511F

Цветовой охват 100% sRGB, 82% Adobe RGB, 90% P3 и 79% NTSC.

Digma Overdrive 24P511F

Digma Overdrive 24P511F

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDigma Overdrive 24P511F – доступный игровой монитор с повышенной частотой обновления. Данная модель предлагает очень приличную производительность с поддержкой адаптивной синхронизации. Узкие боковые рамки для сеттинга из нескольких мониторов, аккуратное внешнее исполнение, структурирование меню, кабель с Г-образным коннектором.
Digma Overdrive 24P511F получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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