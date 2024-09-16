Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F

Коробка из неокрашенного картона с общими данными по характеристикам. Комплект включает подставку в разобранном виде, блок питания, DP-кабель с 90-градусным коннектором, руководство пользователя и гарантийный талон.
У подставки основание из металла. Собирается быстро. Внешний вид у нее минималистичный, из возможностей регулировок доступен только наклон вперед и назад (-5°/+15°). Стоит на ней устойчиво. В качестве альтернативы можно будет использовать VESA-совместимый кронштейн.
Корпус у монитора легкий и тонкий. Задняя часть с шероховатой текстурой и ярко красными вставками, подчеркивающими игровую направленность этой модели. К этому можно же отнести стилизованные выступы на нижнем торце, напоминающие элемент гоночного автомобиля.
Боковые рамки у Digma Overdrive 24P511F узкие. Эта модель отлично подходит под сеттинг из нескольких мониторов на одной системе. Поверхность экрана матовая, не бликует.
Здесь используется 23.8-дюймовая матрица с Full HD разрешением. Частота обновления 180 Гц. Синхронизация кадров AMD FreeSync, а также корректно работала NVIDIA G-Sync. Это IPS с заявленным уровнем максимальной яркости 250 кд/м2.
Для ввода картинки доступны HDMI и DisplayPort оба разъема поддерживают передачу с максимальной поддерживаемой частотой обновления. Есть встроенный парный динамик, а также доступен 3.5 мм аудиоразъем для подключения гарнитуры или колонок. Блок питания внешний.
Управляется цветовой профиль. Готовые режимы и ручные корректировки. Положение меню, резкость и язык интерфейса.
Выбор источника сигнала, громкость звука. Частота обновления.
Low Blue, разгон матрицы, FreeSync, HDR.
Провели замер с помощью калибратора. Согласно полученным данными, уровень яркости соответствует заявленному. Составляет он 256 кд/м2.
Цветовой охват 100% sRGB, 82% Adobe RGB, 90% P3 и 79% NTSC.