Представлен 144-Гц монитор MSI PRO MP245PG E14

Компания MSI объявила о выпуске бизнес-мониторов PRO MP245PG E14 и PRO MP275PG E14, которые отличаются диагональю панелей – 23,8 и 27 дюймов соответственно. Новинки характеризуются матрицами IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT) или 4 мс (GTG), максимальной яркостью 300 нит, 107% покрытием цветовой палитры CIE 1976 у меньше модели и 116% у большей, отображением 16,7 млн цветовых оттенков, 8-битной глубиной цвета, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4a и D-Sub (VGA), 3,5-мм гнездом для наушников, линейным входом, двумя 2-Вт динамиками, регулируемой подставкой и настенным креплением VESA 100:100 мм. Цены и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.

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