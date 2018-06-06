Компания ASUS представляет новые мониторы игрового и профессионального классов

Компания ASUS представляет трио инновационных мониторов: модель CG32 4K для нового поколения консолей с поддержкой формата 4K/UHD, модель VG49V для геймеров, которые желают получить как можно больше экранного пространства, и модель ProArt PA34V для профессионалов, которые используют свой компьютер не только для творческой работы, но и для игр.

4K/UHD-монитор для игровых консолей

Полную линейку мониторов ASUS можно увидеть на проходящей с 5 по 9 июня в Тайбэе (Тайвань) выставке Computex в павильоне ASUS (#M410) выставочного зала Nangang Hall.Игровые консоли обычно ставят в гостиной, однако это не единственное место в доме, в котором хочется расслабиться с геймпадом в руках. Спальня, детская комната и даже домашний кабинет также могут стать местом, где находится приставка Xbox или PlayStation. Они меньше, чем большая гостиная, и поэтому хороший монитор смотрелся бы в них куда уместнее, чем огромный телевизор.Именно это имели в виду специалисты ASUS, разрабатывая монитор CG32UQ для игровых консолей. Его 31,5-дюймовый экран является большим, но не громадным, а разрешение 4K/UHD идеально подходит для улучшенных изданий игр для Xbox и PlayStation. Технологии адаптивной синхронизации и поддержка стандарта HDR10 улучшают качество изображения в геймерских и других развлекательных приложениях независимо от платформы, а атмосферная подсветка Halo Sync поможет отразить то, что происходит в игре, даже за пределами экрана монитора.

Очень широкий монитор

Полную информацию о мониторе для консолей ASUS CG32 можно получить из посвященной ему статьи на сайте ASUS EdgeUp.Геймерам и профессионалам хочется иметь как можно больше экранного пространства, однако для обеспечения идеального изображения размер монитора должен оптимально сочетаться с другими параметрами. Именно такой является модель ASUS VG49V. Ее огромный 49-дюймовый экран дополнен современными технологиями, такими как высокая частота обновления (144 Гц) и адаптивная синхронизация (FreeSync), поэтому она одинаково идеально подходит и для шутеров, и для работы над мультимедийными презентациями.

VA-панель этого монитора обладает соотношением сторон 32:9 и кривизной 1800R. Таким образом, дальние края экрана находятся ближе к пользователю, чем у плоских мониторов, создавая эффект погружения в изображение. Разрешение экрана (3840х1080 пикселей) ровно в два раза шире, чем у стандартных моделей формата Full-HD. Увеличенное по горизонтали экранное пространство подарит геймерам панорамное изображение в играх, а профессионалам – возможность видеть одновременно больше открытых окон приложений и панелей инструментов. Интерфейсы представлены одним портом DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 2.0.

Работать весь день, играть всю ночь!

Профессионалы, занимающиеся творческой обработкой видео и фотографий, всегда тщательно подходят к выбору монитора, как важного рабочего инструмента. Когда же день подходит к концу, этот же самый монитор, установленный в домашнем офисе, используется для игр и других развлечений.ASUS ProArt PA34V идеален для обоих сценариев, предлагая и точную цветопередачу, необходимую для мультимедийных проектов, и геймерские оптимизации, такие как адаптивная синхронизация и высокая частота обновления (до 100 Гц). Его 34-дюймовый экран обладает соотношением сторон 21:9 и разрешением UWQHD (3440 x 1440 пикселей). Каждый экземпляр калибруется так, чтобы параметр ∆E, характеризующий точность воспроизведения цветов, не превышал 2,0. В дальнейшем пользователь может дополнительно настроить параметры цветопередачи, причем технология ProArt Calibration позволяет сохранять цветовые профили во внутренней памяти самого монитора, а не на компьютере.

Для подключения к источникам видеосигнала у монитора ProArt PA34V имеется интерфейс DisplayPort 1.2 и пара портов HDMI 2.0. Кроме того, в него встроены два разъема USB-C с поддержкой режима Thunderbolt 3 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с1, чего будет более чем достаточно для комфортной работы с мультимедийным контентом на внешних накопителях.

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