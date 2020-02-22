Компания Apple работает над новыми наушниками AirPods Pro Lite

Компания Apple готовит новые беспроводные наушники AirPods Pro Lite.

Судя по названию Lite, это облегченная версия AirPods Pro, которая получит меньше функции но более доступную цену.

После выхода новых беспроводных наушников AirPods Pro Lite у компании Apple будет три ценовые категории наушников. По слухам простора интернета, официальный анонс беспроводных наушников AirPods Pro Lite запланирован к середине 2020 года. Также по слухам, основным поставщиком компонентов для новой модели станет компания Universal Scientific Industrial.