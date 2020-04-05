Компания Aqua Computer представила резервуар Ultitube D5

Новый резервуар Ultitube D5 для жидкостного охлаждения был представлен компанией Aqua Computer. Резервуар изготовлен из высокопрочного боросиликатного стекла толщиной 5 мм, такой материал используется в химико-биологических лабораториях.

Резервуар доступен длиной 100, 150 и 200 мм, диаметр при этом составляет 65 мм. В комплекте прилагаются крепежные наборы, для установки на боковой стенке или на радиатор. Ultitube D5 поставляется с кольцом RGB, которое можно подключить к насосу D5 Next с помощью прилагаемого кабеля.

Резервуары Aqua Computer Ultitube D5 продаются по цене 70 евро.