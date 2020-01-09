Компания Belkin демонстрирует беспроводные зарядные устройства

Американская компания Belkin продемонстрировала продукты для смартфонов оснащенной функцией беспроводной зарядки. Также компания представила обычные зарядные устройства.

Настенное зарядное устройство мощностью 68 Вт предназначено для быстрой зарядки любого устройства поддерживающего разъем USB-C. Оно оснащено несколькими портами USB-C.

Belkin Boost Charge способна зарядить три устройства одновременно iPhone, Apple Watch и AirPods.

Беспроводная зарядная подставка-динамик.

Двойная беспроводная зарядная панель позволит заряжать сразу два смартфона.

Все продукты поступят в продажу в апреле этого года.