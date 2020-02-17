Компания Bitspower выпустила новый водоблок для процессора

Новая серия процессорных водоблоков называется "Bitspower Premium Summit M". Новая линейка продуктов представлена с металлической отделкой. Водоблоки предлагают совместимость с настольными платформами процессоров Intel и AMD.

Верхняя крышка изготовлена из меди и имеет встроенную RGB подсветку. Конструкция очень прочная и выглядит очень эстетично. Энтузиасты, непременно это оценят.

Медная пластина имеет слой ребер толщиной 0,3 мм для улучшенного контакта с процессором. Новая конструкция подачи жидкости обеспечивает лучшую производительность.

"Bitspower Premium" предлагает энтузиастам создавать уникальные системы. Новые водоблоки уже доступны, их можно заказать на официальном сайте компании.