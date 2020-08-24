Компания BlackBerry вернется на рынок с 5G смартфоном

Компания BlackBerry столкнулась с финансовыми трудностями и чуть было не обанкротилась. Стартап проект OnwardMobility планирует выпустить смартфон BlackBerry 5G Phone с физической клавиатурой и исправить тяжелое положение компании BlackBerry. Ожидается, что новый смартфон появится в Северной Америке и Европе уже в первой половине 2021 года.

Представители стартапа OnwardMobility рассказали, что новый Blackberry будет элегантным и безопасным. Ранее с BlackBerry сотрудничала компания TCL, им даже удалось выпустить два телефона, но TCL не стала продлевать сотрудничество. Благодаря OnwardMobility у BlackBerry может появиться еще один шанс.