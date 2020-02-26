Компания Corsair выпустила водяное охлаждение

2020-02-26, Автор - Ramil; Продукт - Corsair iCUE H115i RGB PRO XT; [93]
Corsair iCUE H115i RGB PRO XT высокоэффективная система охлаждения с низким уровнем шума, благодаря плотной конструкции радиатора. СЖО оснащена вентиляторами серии ML без RGB подсветки. Скорость вращения составляет от 400 до 2000 Об/мин.

RGB подсветка присутствует на помпе, 16 адресуемых светодиодных зон, которые управляются с помощью программного обеспечения Corsair iCUE. Игровой режим подсветки автоматически включается при входе в игру.

Производитель дает пятилетнюю гарантию на Corsair iCUE H115i RGB PRO XT. Он уже доступен для заказа, а его стоимость составляет 11000 рублей.

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