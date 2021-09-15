Компания DeepCool представила двухбашенный кулер AK620

DeepCool AK620 дебютирует как мощный и малошумный двухбашенный кулер с двумя 120 мм вентиляторами для достижения выдающейся эффективности охлаждения.

Два вентилятора DeepCool FT120 PWM с гидродинамическими подшипниками имеют длительный срок службы и невероятно низкий уровень шума без ущерба для охлаждающего потенциала. Поддерживаются сокеты Intel LGA 2066 / 2011 / 1200 / 115X и AMD AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1. Высота кулера составляет 160 мм.

Выпуклое основание с высокоточной обработкой поверхности и шестью тепловыми трубками, которые проходят сквозь два радиатора с большой плотностью монтажа алюминиевых рёбер, помогают AK620 рассеивать до 260Вт TDP.

Плотный матричный массив ребер в конструкции с двумя радиаторами обеспечивает лучшую эффективность для высокопроизводительных систем.

Комплект цельнометаллических монтажных кронштейнов обеспечивает надежный и простой процесс установки для платформ Intel и AMD с дополнительными инструментами.

Два вентилятора 120 PWM с превосходными гидродинамическими подшипниками обеспечивают малошумную работу без потери мощности охлаждения для идеального баланса. Максимальная скорость вращения вентиляторов составляет 1850 Об/мин при уровне шума 28 дБ.

Поступит в продажу DeepCool AK620 в октябре по рекомендованной цене 5200 рублей.

Комментарии и отзывы DeepCool AK620
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