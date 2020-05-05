Компания EKSA представляет игровую гарнитуру E900

Компания EKSA уже много лет производит игровую периферию, этот опыт позволил компании разработать новую игровую гарнитуру EKSA E900. В разработке принимали участие киберспортсмены и дизайнеры игровой индустрии.

Наушники EKSA E900 используют проводное подключение. Микрофон съемный и оснащен функцией активного шумоподавления. 50 мм неодимовые динамики обеспечивают четкий звук и басы. Регулировка громкости звука осуществляется через переключатель расположенный на шнуре.

Прочная металлическая конструкция гарантирует надежность и долголетие наушников. Амбушюры изготовлены из мягкой ткани. Наушники EKSA E900 совместимы с ПК, Xbox One, PS4, Nintendo Switch или любым другим устройством с аудиоразъемом 3,5 мм.

Рекомендованная стоимость гарнитуры составляет 3500 рублей.