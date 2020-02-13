Компания Essential закрывает свою деятельность

Компания Essential выпустила официальное заявление, что компания закрывается.

Компания была создана в 2015 году и в 2017 году компания представила свой первый и последний смартфон Essential Phone.

Смартфон Essential Phone не стал популярным среди пользователей, а его продажи оставляли желать лучшего. Но однако смартфон Essential Phone продолжал стабильно получать обновления Android.

Смартфоны компании продолжат работать, но больше не будут получать обновления, об этом заявил основатель компании нди Рубином.