На нижней части корпуса усилителя установлены три кнопки управления, при помощи которых можно регулировать уровень громкости, отвечать на звонки и переключать треки. Усилитель также оснащён микрофоном с технологией шумоподавления cVc, что позволяет принимать входящие вызовы, не снимая наушники.Внутри BTA10 установлен усилитель TPA6132A2, повышающий качество звучания наушников. Также производитель оснастил гаджет Bluetooth-чипом Qualcomm QCС 3005, обеспечивающим звукопередачу в радиусе до 10 метров. Имеется поддержка кодеков AAC, aptX, aptX Low Latency и SBC. Беспроводной усилитель FiiO BTA10 разработан для наушников Audio-Technica ATH-M50x. Аксессуар подключается к ним через разъём для провода, превращая их в Bluetooth-гарнитуру. Повторяя форму корпуса и цвет наушника, усилитель не выделяется и не портит общего вида.Компания FiiO представила беспроводной усилитель BTA10, разработанный специально для наушников Audio-Technica. В новинке применили Bluetooth-чип Qualcomm, усилитель от Texas Instruments и аккумулятор, позволяющий слушать музыку до 8 часов. Кроме того, аксессуар оснащён встроенным микрофоном и позволяет использовать наушники в качестве гарнитуры для совершения звонков при подключении к смартфону.Стоимость составит 3790 тысяч рублей.