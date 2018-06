Компания Garmin представляет новые смарт-часы Fenix 5 PLUS

Ведущий спортивно-туристический бренд GARMIN сообщает о выпуске моделей серии Fenix 5 PLUS, нового поколения мультиспортивных GPS-часов GARMIN со встроенными топографическими картами. Отличительной особенностью новинки станет хранение музыкальных списков воспроизведения, система бесконтактных платежей Garmin Pay и датчик Pulse Ox Acclimation на запястье для предупреждений об уровне насыщения крови кислородом.После выхода крайне удачной серии мультиспортивных часов GARMIN Fenix 5 прошло не так много времени, однако, они успели себя зарекомендовать как самые успешные спортивные часы с огромным временем автономной работы, обширным и точным сбором данных о тренировках и невероятно прочным корпусом с сапфировым стеклом.

Как и остальные модели часов Fenix 5, устройства Fenix 5S PLUS, Fenix 5 PLUS и Fenix 5X PLUS предназначены для спортсменов и любителей активного отдыха. Эти прочные часы из высококачественных материалов имеют размер 42 – 51 мм и оснащены ярким дисплеем с отличным качеством изображения даже при солнечном свете. Компания GARMIN учла все предыдущие просьбы владельцев Fenix 5S, выпустив модель с дисплеем 1,2”, что почти на 20% больше, чем у Fenix 5S. Теперь, даже самые хрупкие представители женского пола не будут страдать от уменьшения размера экрана.Очень важным нововведением в новой линейке Fenix 5 PLUS является наличие датчика Pulse Ox на запястье. Он предупредит пользователя об уровне насыщения крови кислородом, что особенно полезно при адаптации к высотам. Теперь, во время резкого набора высоты устройство подскажет, насколько хорошо организм приспосабливается к более разреженному воздуху, а также уведомит спортсмена о перерыве, который поспособствует большей продуктивности при подъеме в гору.

Новинка Fenix 5 PLUS унаследовала все современные функции и датчики с успешных Fenix 5 и включает в себя пульсометр на запястье и подключаемые функции с добавлением встроенной картографии, оптимизированной для наглядной навигации и отслеживания местоположения. Эти карты можно использовать для создания круговых маршрутов: бегуны и велосипедисты вводят желаемую длину, и устройство предлагает им список маршрутов на выбор. Функция расчета популярных маршрутов Trendline, впервые появившаяся в наших велокомпьютерах премиум-класса, использует данные Garmin Connect, чтобы предложить пользователям лучшие тропы и беговые маршруты на основе миллиардов миль, загруженных предыдущими пользователями Garmin. Любители бега могут чувствовать себя увереннее, поскольку прибор предложит им беговой маршрут, пользующийся популярностью у местных бегунов.

Ультрасовременные мультифункциональные часы Fenix 5 PLUS позволят вам прослушивать любимые песни без телефона. В памяти устройства может храниться до 500 песен, и вы можете также загружать списки воспроизведения с некоторых музыкальных сервисов, например, iHeartRadio, Deezer и прочие, или передавать музыку с компьютера непосредственно на часы. Хотите не зависеть от скучных и неудобных проводов во время тренировки? Просто подключите наушники по Bluetooth и наслаждайтесь музыкой в полном объеме.Все три модели часов серии 5 PLUS включают систему бесконтактных платежей Garmin Pay. Garmin Pay входит в обычную жизнь! Функция будет работать с картами Visa и MasterCard. Внося информацию о ваших пластиковых картах в электронный кошелек Garmin Pay, вы продолжаете пользоваться бонусами и преимуществами этих карт, только теперь они находятся у вас на запястье.

То есть, надев на руку часы Fenix 5plus, вы сможете оставить дома кошелек и платежные карты, и при этом у вас будет возможность купить себе напиток и перекус после долгого забега или дня в горах.Если говорить о серьёзных спортсменах, для них в Fenix 5 PLUS добавлена функция ClimbPro, которая позволяет бегунам и велосипедистам, предпочитающим тренироваться в холмистой местности, более эффективно распределять свои усилия и получать больше информации о трассе.Часы серии Fenix 5 PLUS совместимы с Connect IQ, чтобы пользователи могли загружать дополнительные виджеты, поля данных, циферблаты и приложения. При установке сопряжения с совместимым смартфоном можно просматривать вызовы, текстовые сообщения и электронные письма прямо на экране часов.

Линейка Garmin Fenix 5 PLUS оснащена самым продвинутым на сегодня GPS-модулем с низким энергопотреблением, поддерживающим GPS/Glonass/Galileo.Говоря об автономности новых Fenix 5 PLUS, стоит отметить, что Fenix 5s PLUS может работать до 7 дней в режиме смарт-часов и до 4 часов в режиме GPS с музыкой; Fenix 5 PLUS - до 10 дней в режиме смарт-часов и до 8 часов в режиме GPS с музыкой; Fenix 5Х PLUS - до 20 дней в режиме смарт-часов и до 13 часов в режиме GPS с музыкой. Кроме того, пользователи могут выбрать энергосберегающий режим UltraTrac для еще большего продления работы устройств без подзарядки батареи. Автономность – один из самых главных плюсов часов серии 5, по сравнению с предыдущими моделями. Во время использования GPS/GLONASS у пользователя будет затрачиваться лишь порядка 4 процентов заряда в час.

«GARMIN Fenix 5 PLUS не только представляет собой квинтэссенцию лучших технологий компании, воплощенных в новой линейке спортивных часов Fenix 5, но и несколько инновационных решений, которых так долго ждали поклонники марки, — отметил Евгений Добринин, коммерческий директор АО «Навиком», официального российского дистрибьютора GARMIN. – Философия компании – четко следовать пожеланиям клиента, стараясь в каждом последующем выпуске или серии воплотить лучшие возможности марки. С релизом Fenix 5plus мы не только улучшаем функционал в соответствии с отзывами наших потребителей, но также добавляем несколько новых оригинальных возможностей».