Компания Huawei объявила о выпуске Mate 30 Pro E вместе с серией Mate 40

22 октября компания Huawei проведет конференцию по запуску, на которой ожидается первое официальное появление серии Mate 40. Также ожидается, что китайский технологический гигант также выпустит в этот день новый смартфон помимо серии Mate 40.

В сети прошелся слух, что компания Huawei также запустит новый вариант прошлогодней серии Mate 30 в тот же день. Говорят, что устройство носит прозвище Huawei Mate 30 Pro E.

В сети опубликовали изображение, которое предполагает, что телефон уже получил сертификацию от TENAA с номером модели LIO-AN00m.

Huawei еще не подтвердила существование этой модели, но неудивительно, если компания решит провести ребрендинг Mate 30 Pro и перезапустить его. Это поможет увеличить продажи и восполнит нехватку чипсета Kirin 9000, с которой компания столкнется из-за запрета в США.