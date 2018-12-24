Компания Huawei побила прошлогодний рекорд по продажам

2018 год, у компании Huawei, получился насыщенным. Китайский мобильный гигант объявил, что он поставил более 200 миллионов смартфонов за этот год, установив новый рекорд и побив прошлый (153 млн).

Серии P20 и Mate 20 преуспели, набрав соответственно 16 миллионов и 5 миллионов устройств. Однако телефонами под собственным брендом Huawei были серии Nova, в том числе только что выпущенная Nova 4. С момента запуска серии было продано более 65 миллионов устройств среднего класса. В последние месяцы компания выросла на фоне продаж не только на своей родине, но и за рубежом. В 2018 году Huawei было трудно превзойти, но получится ли держаться на этой планке в 2019 году. Это вопрос времени.