Компания Huawei представила новую версию Huawei Nova 5z в цвете Aurora

Сегодня на рынке анонсировали новую версию смартфона Huawei Nova 5z в цвете Aurora. Кроме этого, аппарат немного подешевел в Китае. Конфигурация 6/64 ГБ памяти обойдется покупателям в $195, а вариант с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти в $223. Гаджет оснащен фирменным восьмиядерным процессором Kirin 810, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти в базовом варианте, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, квадрокамерой с датчиками изображения на 48 Мп (главный), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), фронтальной камерой на 32 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, аккумулятором на 4000 мАч и быстрой зарядкой на 20 Вт.