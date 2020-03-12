Компания Huawei представила новую версию Huawei Nova 5z в цвете Aurora

2020-03-12, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Huawei Nova 5z ; [87]
Сегодня на рынке анонсировали новую версию смартфона Huawei Nova 5z в цвете Aurora. Кроме этого, аппарат немного подешевел в Китае. Конфигурация 6/64 ГБ памяти обойдется покупателям в $195, а вариант с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти в $223. Гаджет оснащен фирменным восьмиядерным процессором Kirin 810, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти в базовом варианте, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, квадрокамерой с датчиками изображения на 48 Мп (главный), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), фронтальной камерой на 32 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, аккумулятором на 4000 мАч и быстрой зарядкой на 20 Вт.


Комментарии и отзывы Huawei Nova 5z
Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)
Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортомОбзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом
Обзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплатыОбзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплаты
Обзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкойОбзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкой
Обзор GOODRAM PX500 512GB (SSDPR-PX500-512-80). Твердотельный диск М.2 с термоотводящей пластинойОбзор GOODRAM PX500 512GB (SSDPR-PX500-512-80). Твердотельный диск М.2 с термоотводящей пластиной
Представлен игровой мини-ноутбук GPD Win...
Представлен игровой мини-ноутбук GPD WinКоманда GPD представила очень необычное устройство Win Max, который сочетает в себе функционал компактног...
Realme X50 Pro оснастят быстрой зарядкой...
Realme X50 Pro оснастят быстрой зарядкойВ просторах интернета и социальных сетей, слили особенности нового флагманского смартфона Realme X50 Pro....
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функ...
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функТестируемая сегодня портативная колонка SVEN SRP-755 выполнена в ретро стиле. Это, по сути, радиоприемник...
OnePlus 6 и 6T получают обновление Oxyge...
OnePlus 6 и 6T получают обновление OxygeOnePlus выпускает последнее обновление для своей флагманской серии 2018, серии OnePlus 6. Он включает в с...
Realme представит флагманский смартфон н...
Realme представит флагманский смартфон нКомпания Realme готовит к выходу новый флагман с поддержкой сети пятого поколения. ...
Новая модель Galaxy S10 Lite...
Новая модель Galaxy S10 LiteКомпания Samsung выпустила классический смартфон бюджетного варианта под названием Galaxy S10 Lite. Функ...
В сеть утекли характеристики 3D-карты AM...
В сеть утекли характеристики 3D-карты AMУже через несколько дней, 6 января, состоится официальная презентация графического адаптера AMD Radeon RX...
WhatsApp прекращает поддержку приложения...
WhatsApp прекращает поддержку приложенияРазработчики WhatsApp, заявили что с 1 февраля 2020 года прекращают поддержку своего приложения на старых...
Ноутбук Dell Latitude 9510 с поддержкой ...
Ноутбук Dell Latitude 9510 с поддержкой Компания Dell представила новый интеллектуальный бизнес-ноутбук - 15-дюймовый Latitude 9510. Он имеет вст...
Устройство Albicchiere для идеальной под...
Устройство Albicchiere для идеальной подДиспенсер для вина Albicchiere создан для того, чтобы поддерживать постоянную рекомендованную температуру...
Обзор iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi. Авт...
Обзор iBOX F5 Laser Signature Wi-Fi. АвтИ вновь в нашем распоряжении очередная новинка компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупат...
В Black Desert Mobile появился новый бос...
В Black Desert Mobile появился новый босРазработчики мобильной игры Black Desert Mobile продолжают радовать аудиторию довольно интересными обновл...
Обзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор COUGAR MARS. Лучший компьютерный столОбзор COUGAR MARS. Лучший компьютерный стол
Обзор TOSHIBA X300 14 Tb (HDWR21EUZSVA). Быстрый и надежный жесткий дискОбзор TOSHIBA X300 14 Tb (HDWR21EUZSVA). Быстрый и надежный жесткий диск
Обзор Baseus Speed PPS Quick Charger. Умное сетевое зарядное устройствоОбзор Baseus Speed PPS Quick Charger. Умное сетевое зарядное устройство
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor