Компания Huawei представила смартфон Nova 10z

Компания Huawei представила в Китае новый смартфон Nova 10z. Он позиционируется как доступная модель, а ее стоимость составляет 230 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и 259 долларов за версию с 8/256 ГБ.

Смартфон будет поставляться с фирменной операционной системой HarmonyOS 2.0. Модель получила 6,6-дюймовый ЖК-экран с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей). Фронтальная камера предлагает разрешение 16 Мп. А тройная основная камера с датчиками 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Есть боковой сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. На какой мобильной платформе построен смартфон не сообщается. Новинка поддерживает сети 4G LTE и имеет разъем USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Новинка представлена в трех цветовых вариантах.

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