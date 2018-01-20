Компания Huawei выпустит смартфон P20

Huawei выпустит новый смартфон в 2018 году, Huawei P20 будет оснащен необычным дисплеем и тройной 40 Мп камерой. В роли ОС – Android 8.0 Oreo. Сообщается также о чипсете Kirin 970, размере TFT LCD-дисплея (6,01 дюйма по диагонали), тройной тыловой камере на 40 Мп с 5-кратным гибридным зумом и оптикой Leica, лицевой камере на 24 Мп также с оптикой Leica и «язычке» в стиле iPhone X в верхней части передней панели девайса.Главным тут является другое: необычно вытянутый дисплей (1080 х 2244) у одной из версий нового аппарата, получившей индекс EML-AL00 (информация взята из бенчмарка). При указанном разрешении соотношение сторон экрана должно составлять 18,7 к 9, что больше даже корейского Samsung (18,5 к 9).