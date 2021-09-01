Компания ID-COOLING выпустила два башенных кулера серии SE-226-XT

Компания ID-COOLING объявила о выпуске кулеров для процессора SE-226-XT BLACK и SE-226-XT ARGB. Новые кулеры способны охладить процессоры с TDP до 250 Вт. Продуманная конструкция радиаторов обеспечивает широкую совместимость с высокими модулями памяти.

Оба кулера имеют одинаковый черный радиатор с шестью тепловыми трубками и медным основанием. Модель SE-226-XT ARGB имеет 120 мм вентилятор со скоростью вращения от 800 до 2000 об/мин. В свою очередь кулер SE-226-XT BLACK комплектуется 120 мм вентилятором со скоростью вращения от 700 до 1800 об/мин при уровне шума до 35,2 дБ (А). Для установки второго вентилятора на радиатор предусмотрен дополнительный монтажный крепеж. В комплект поставки входит термопаста ID-TG25. Кулеры совместимы для работы с сокетами Intel LGA2066 / 2011/1700/1200 / 115X и AMD AM4.

Стоимость кулера SE-226-XT BLACK составляет 39,99 долларов, а версия SE-226-XT ARGB обойдется в 44,99 долларов.
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