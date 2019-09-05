Компания Jabra представила на IFA 2019 наушники Elite 75t

5 сентября 2019 – компания Jabra, представила на IFA 2019 беспроводные наушники нового поколения – Jabra Elite 75t. Кроме великолепного качества звука, новые Elite 75t отличает более длительная работа от аккумулятора и компактный размер для максимального комфорта при использовании.

При создании Elite 75t использована технология подключения и платформа со сниженным энергопотреблением, разработанная GN Hearing – компанией, которая наряду с Jabra входит в группу компаний GN. Наушники четвертого поколения продолжают линейку беспроводных устройств Elite.

Особое внимание при разработке этих наушников инженеры уделили надежной посадке. За счет своей обтекаемой формы модель Elite 75t подходит для ушей даже очень небольшого размера.

Прислушались к потребностям пользователей

После этого Jabra изучила замечания и предпочтения пользователей подобных устройств, чтобы выяснить, какими должны быть идеальные беспроводные наушники. Оказывается чаще всего пользователи жалуются на недостаточно долгую работу батареи. Компания учла все эти отзывы и выпустила новые наушники в серии Elite. Модель Elite 75t держит заряд батареи до 28 часов при использовании зарядного чехла, а также гарантирует до 7,5 часов автономной работы. Пользователи, живущие в быстром ритме, оценят функцию ускоренной зарядки через USB-C разъем: полная зарядка устройства займет всего 2,2 часа.

Возможности

Софт Jabra Sound+

Наушники легко подключаются к голосовым помощникам Alexa, Siri и Google Assistant, предоставляя быстрый доступ к любой из функций смартфона. Технология Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное подключение Elite 75t к смартфону.В приложении Jabra Sound+ пользователи могут выбрать предпочитаемого голосового помощника, отрегулировать настройки звучания музыки с помощью эквалайзера, настроить функцию HearThrough под окружающую среду и качество звука во время разговоров, а также контролировать заряд устройства и многое другое. Пользователи даже сможет отрегулировать уровень громкости собственного голоса, который слышен в динамике во время разговора.

Основные характеристики

Компактный размер и эргономичная форма наушников, созданная для максимального комфорта при ношении и обеспечивающая плотную фиксацию

Более 7,5 часов автономной работы, до 28 часов работы с зарядным чехлом

Четырехмикрофонная технология для кристально чистого звука во время разговоров в шумной обстановке и в ветреную погоду

Быстрая зарядка за 2,2 часа через разъем USВ-С

Надежная беспроводная связь без прерываний

Персонализация музыкальных настроек с помощью эквалайзера в приложении Jabra Sound+

Устойчивость к воздействию воды и пыли по классу IP55. Гарантия на 2 года

Подключение к голосовому помощнику Amazon Alexa, Siri или Google Assistant одним касанием

Совместимость со всеми планшетами и смартфонами, поддерживающими Bluetooth

Приложение Jabra Sound+ доступно для iOS и Android

Elite 75t доступны в двух цветах: титановый черный и золотисто-бежевый – пользователи смогут выбрать вариант, лучше подходящий им по стилю.