Компания Marshall представила наушники премиум-класса Monitor II ANC

Компания Marshall является крупнейшим игроком на рынке звукового оборудования. Благодаря опыту и знаниям, компания создает новые продукты, которые по достоинству оценивают фанаты музыки, а также профессионалы музыкальной индустрии.
Комплектация
- Кабель USB-C для зарядки
- Съемный шнур на 3,5 мм
- Тканевый чехол
Новые наушники Marshall Monitor II ANC используют технологию активного шумоподавления, благодаря которой вы полностью погружаетесь в музыку. Наушники оснащены 40 мм динамиками. Они позволяют ощутить эффект сценического присутствия, характерным для продукции компании. Модель использует беспроводное подключение Bluetooth 5.0.
Модель выполнена в классическом стиле. Наушники можно носить целый день, уникальный дизайн и эргономичная конструкция не создают дискомфорта. Мягкие амбушюры и мягкое оголовье плотно прилегают к голове и ушам. Marshall Monitor II ANC позволяют слушать до 30 часов музыку в беспроводном режиме с функцией ANC и до 45 часов без него.
Из дополнительных возможностей стоит отметить многофункциональные кнопки для управления музыкой и наушниками. Имеется кнопка переключения режима активного шумоподавления ANC. Кнопка M позволяет вам включить Google Assistant.
Технические характеристики
- Размер динамика: 40 мм
- Тип динамика: Динамический
- Чувствительность динамика: 96 дБ SPL (179 мВ при 1 кГц)
- Импеданс динамика 32 Ω
- Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц
- Время воспроизведения: до 30 часов с Bluetooth и ANC, до 45 часов только с Bluetooth
- Время зарядки: 2 часа
- Вес 320 г