Компания Marshall представила наушники премиум-класса Monitor II ANC

Компания Marshall является крупнейшим игроком на рынке звукового оборудования. Благодаря опыту и знаниям, компания создает новые продукты, которые по достоинству оценивают фанаты музыки, а также профессионалы музыкальной индустрии.

Комплектация

Кабель USB-C для зарядки

Съемный шнур на 3,5 мм

Тканевый чехол

Новые наушники Marshall Monitor II ANC используют технологию активного шумоподавления, благодаря которой вы полностью погружаетесь в музыку. Наушники оснащены 40 мм динамиками. Они позволяют ощутить эффект сценического присутствия, характерным для продукции компании. Модель использует беспроводное подключение Bluetooth 5.0.

Модель выполнена в классическом стиле. Наушники можно носить целый день, уникальный дизайн и эргономичная конструкция не создают дискомфорта. Мягкие амбушюры и мягкое оголовье плотно прилегают к голове и ушам. Marshall Monitor II ANC позволяют слушать до 30 часов музыку в беспроводном режиме с функцией ANC и до 45 часов без него.

Из дополнительных возможностей стоит отметить многофункциональные кнопки для управления музыкой и наушниками. Имеется кнопка переключения режима активного шумоподавления ANC. Кнопка M позволяет вам включить Google Assistant.

Технические характеристики