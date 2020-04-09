Компания Marshall представила наушники премиум-класса Monitor II ANC

2020-04-09, Автор - Ramil; Продукт - Marshall Monitor II ANC; [98]
Компания Marshall является крупнейшим игроком на рынке звукового оборудования. Благодаря опыту и знаниям, компания создает новые продукты, которые по достоинству оценивают фанаты музыки, а также профессионалы музыкальной индустрии.

Комплектация

  • Кабель USB-C для зарядки
  • Съемный шнур на 3,5 мм
  • Тканевый чехол

Новые наушники Marshall Monitor II ANC используют технологию активного шумоподавления, благодаря которой вы полностью погружаетесь в музыку. Наушники оснащены 40 мм динамиками. Они позволяют ощутить эффект сценического присутствия, характерным для продукции компании. Модель использует беспроводное подключение Bluetooth 5.0.

Модель выполнена в классическом стиле. Наушники можно носить целый день, уникальный дизайн и эргономичная конструкция не создают дискомфорта. Мягкие амбушюры и мягкое оголовье плотно прилегают к голове и ушам. Marshall Monitor II ANC позволяют слушать до 30 часов музыку в беспроводном режиме с функцией ANC и до 45 часов без него.

Из дополнительных возможностей стоит отметить многофункциональные кнопки для управления музыкой и наушниками. Имеется кнопка переключения режима активного шумоподавления ANC. Кнопка M позволяет вам включить Google Assistant.

Технические характеристики

  • Размер динамика: 40 мм
  • Тип динамика: Динамический
  • Чувствительность динамика: 96 дБ SPL (179 мВ при 1 кГц)
  • Импеданс динамика 32 Ω
  • Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц
  • Время воспроизведения: до 30 часов с Bluetooth и ANC, до 45 часов только с Bluetooth
  • Время зарядки: 2 часа
  • Вес 320 г

Комментарии и отзывы Marshall Monitor II ANC
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