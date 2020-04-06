Компания Motorola анонсировала смартфон Moto G8 Power Lite

Компания Motorola анонсировала бюджетный смартфон Moto G8 Power Lite.

Moto G8 Power Lite получила пластиковый корпус с водоотталкивающим покрытием.

Новинку оснастили 6.5 дюймовым Max Vision IPS дисплеем с каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камеры.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio P35 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт.

На задней стороне корпуса разместили сканер отпечатков пальцев, динамик и основную камеру с тремя модулями. Где главный сенсор на 16 Мп, его дополняет сенсор глубины на 2 Мп и макро камера на 2 Мп. Смартфон получил ценник в 190 долларов.