Компания NEC рассказала о своих ключевых продуктах

2019-02-02, Автор - Марсель Гарипов; [46]
30 января в Москве прошла пресс-конференция компании NEC, в рамках которой нам рассказали об общих тенденциях рынка дисплеев, ключевых продуктах компании и о ее дальнейших планах.

Компания NEC Display Solutions Europe занимается производством и оснащением специализированных ЖК-дисплеев, дисплеев с большим экраном для установки в общественных местах и продуктов для цифровой рекламы и ритейла.

Антонио Зулианелло, который занимает должность вице-президента NEC Display Solutions по продажам в регионе EMEA рассказал о глобальных тенденциях на рынке дисплеев. По его словам, в нашей эпохе ключевую роль играют визуальные решения продуктов в виде дисплеев, проекторов, мониторов и тд. Также было сказано, что важную роль будут играть технологии автоматизации, искусственного интеллекта и сети 5G.

Следующим спикер Инна Сорокина — глава представительства NEC Display Solutions в России поделилась информацией о текущем состоянии компании и какого результата они намерены достичь к 2020 году. За прошлый год компания ощутимо выросла, а продажи информационных панелей и вовсе выросли на 40%. К 2020 году компания планирует усилить свои позиции, сделать фокус на корпоративных клиентов из TOP 500, проводить большую работу с региональными партнерами и заказчиками, а также организовывать совместные конференции с партнерами.

Ключевые продукты NEC

Монитор NEC MultiSync® EA271U

Монитор EC MultiSync® EA271U имеет диагональ 27 дюймов с разрешением 4K UHD. Для защиты зрения установлен встроенный датчик, регулирующий яркость экрана в зависимости от внешних условий, а технологии Low Blue Light и Flicker-Free обеспечивает дополнительную защиту глаз. Модель также оснащена универсальным разъемом USB Type-C, с помощью которого можно легко подключиться к ноутбуку или планшету.

Изогнутый дисплей MultiSync® EX341R

MultiSync® EX341R имеет современный дизайн с тонкими рамками вокруг дисплея. Благодаря изогнутой форме, большому размеру в 34 дюйма и разрешению в 3440x1440, данная модель может заменить два обычных монитора. Монитор нацелен на использование в торгово-финансовой сфере и высокотехнологичных офисах.

Проектор PH3501QL

Новая модель проектора PH3501QL имеет RB-лазерную проекцию 40 000 люмен, высокое разрешение в 4K и широкое цветовое пространство. Данная модель отлично подойдет для использования в различных спортивных и развлекательных помещениях, в театрах, музеях и парках отдыха. Система обработки света в PH3501QL имеет низкую первоначальную стоимость по сравнению с лазерными RGB проекторами и обеспечивает значительную экономию эксплуатационных затрат по сравнению с ксеноновыми проекционными системами.


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