Компания NUDEcnc выпустила устройство для скальпирования процессора

Компания NUDEcnc выпустила устройство для скальпирования процессора. Скальпирование - это процесс замены термоинтерфейса между кристаллом и крышкой процессора.

Устройство плотно удерживает процессор, позволяя без труда совершить процедуру. Устройство NUDAP от NUDEcnc разработано для процессоров Intel, использующих разъем LGA 1151 от Intel.

Напомним, замена заводского термоинтерфейса на жидкий металл позволяет снизить температуру вашего процессора.

Стоимость устройства NUDEcnc NLAP составляет 20 долларов.
Комментарии и отзывы NUDEcnc NLAP
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