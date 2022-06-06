Компания Nokia работает над смартфонами серии X и G с поддержкой 5G

Компания Nokia сообщила, что в разработке находятся смартфоны серии X и G с поддержкой 5G. Сообщается, что многие из этих смартфонов работают на процессоре Snapdragon 480 Plus 5G. Snapdragon 480 Plus 5G SoC — это обновленная версия платформы Snapdragon 480, выпущенной в 2021 году. Она отличается тем, что ядра Cortex-A76 работают с тактовой частотой на 200 МГц выше, чем в Snapdragon 480. Модели смартфонов также не раскрыты. Они будут поддерживать дисплеи с частотой обновления 120 Гц, получат поддержку Bluetooth 5.2 и новую ОС.

Когда производитель представит новые смартфоны не сообщается.