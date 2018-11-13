Компания Poptel представила неубиваемый смартфон

Производитель Poptel представил новую модель смартфона — P60. Устройство выделяется серьезной защитой корпуса. Индивидуальный интерфейс включает дополнительные функции обеспечения безопасности и конфиденциальности, а телефон имеет функцию push-to-talk без разблокировки дисплея. Устройство появится в черном, зеленом и оранжевом цветах.

Смартфон соответствует стандарту защиты от пыли и влаги IP68 и выдерживает военные тесты на устойчивость к падениям и сильным ударам. Устройство имеет сертификат MIL-SPEC 810G. Poptel объясняет, что он построил P60 вокруг прочной металлической рамы с пластиковыми углами и подвесными бамперами, которые обеспечивают безопасность внутренних органов при ударе, в то время как защитная текстура сзади добавляет дополнительную страховку. Телефон может быть погружен в воду до пяти футов в течение часа, а сенсорный слой экрана работает с мокрыми руками.

Poptel P60 оснащен 5,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и защитой Gorilla Glass. Оперативной памяти у него 6 ГБ, а процессор используется от Mediatek — модель Helio P23. Также есть поддержка NFC. Объем памяти — 128 ГБ, за сохранность информации отвечает сканер отпечатков пальцев и система распознавания лица. Гигантская батарея емкостью 5000 мАч обеспечит почти два дня автономной работы.Приблизительная цена всего 259,99$.