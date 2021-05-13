Компания ProArtist представила кулер для процессора Gratify 5 RGB

Китайский бренд ProArtist представил свой новый продукт, кулер для процессора Gratify 5 RGB. Башенная конструкция включает в себя большой радиатор с двумя 120 мм вентиляторами с подсветкой RGB, максимальная скорость вращения которых достигает 1500 об/мин. Высота кулера с установленными вентиляторами составляет 153 мм, а ширина 120 мм. Радиатор кулера Gratify 5 RGB имеет шесть никелированных медных тепловых трубки, они отводят тепло с основания. Поддерживаемые сокеты: LGA1200, LGA115x и AM4.

Кулер ProArtist Gratify 5 RGB продается в Китае за 249 юаней (40 долларов).