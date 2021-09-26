Компания Razer расширяет линейку устройств для консолей

Razer добавляет в линейку устройств для консолей Xbox и PlayStation разноцветные гарнитуры, зарядные станции для контроллеров и белые версии Kaira, Kaira Pro и Wolverine V2.

В титулованных гарнитурах Kaira X for Xbox и Kaira X for PlayStation от Razer используются 50-миллиметровые динамики Razer TriForce, обеспечивающие высококачественный игровой звук. Благодаря улучшенному разделению частот, динамики TriForce обеспечивают четкие высокие, чистые средние и мощные басы, создавая объемный, захватывающий звук.

Общение в игре будет кристально чистым благодаря гибкому кардиоидному микрофону Razer HyperClear с фокусированной диаграммой направленности для исключения нежелательного фонового шума. Kaira X буквально создана для комфорта и удобства благодаря качественным компонентам.

Используя проводное аналоговое подключение 3,5 мм, Kaira X совместима с большинством консолей, ПК и мобильных устройств. Kaira X for Xbox доступна в классическом черном и белом цветах, которые соответствуют цветам Xbox Series X/S. Также объявлены дополнительные цвета, соответствующие официальным цветам беспроводных контроллеров Xbox: Shock Blue, Pulse Red и Electric Volt. Наконец, Kaira X for PlayStation доступна в цвете, соответствующем цвету стандартного беспроводного контроллера PS5 DualSense.

В дополнение к новой разноцветной линейке консольных устройств Razer предлагает серию универсальных станций для быстрой зарядки, совместимых с контроллерами Xbox Series X/S, Xbox One и Xbox Elite Series 1. Используя магнитную систему стыковки, универсальные станции поддерживают быструю зарядку для минимального простоя в игре и доступны в цветах Carbon Black, Shock Blue, Robot White, Pulse Red и Electric Volt, которые соответствуют цветам официальных беспроводных контроллеров Xbox.

Анонсированы новые Kaira, Kaira Pro и Wolverine V2 в белом цвете, создавая смелый, чистый и свежий набор периферийных устройств Xbox Series X/S для геймеров, желающих получить стиль и производительность от своей периферии для Xbox. Благодаря 50-мм динамикам Razer TriForce Titanium и микрофону HyperClear, гарнитура Kaira Pro обеспечивает потрясающую производительность звука через Xbox Wireless и подключение Bluetooth 5.0 с низкой задержкой как на Xbox Series X/S, так и на мобильных устройствах. Kaira for Xbox использует те же динамики TriForce, что и Kaira Pro с кардиоидным микрофоном, но поддерживает только технологию Xbox Wireless. Обе гарнитуры оснащены амбушюрами Flowknit Memory Foam для длительного комфорта, элементами управления на гарнитуре и предустановками эквалайзера для музыки, фильмов и игр.

В геймпаде Wolverine V2 используются тактильные кнопки Razer Mecha-Tactile Action Buttons и D-Pad, настроенные на повышенную отзывчивость и точность в игре. Два дополнительных переназначаемых бампера позволяют более гибко настраивать расположение кнопок, обеспечивая геймерам больший контроль над игрой, включая важный режим "hair trigger" для динамичных экшн-игр.

Новые консольные устройство уже доступны для заказа.
Комментарии и отзывы Razer Kaira, Kaira Pro и Wolverine V2
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