Компания Realme выпустит два смартфона с поддержкой 5G

Компания Realme создает абсолютно новые для них смартфоны с поддержкой 5G, которые по слухам являются близкими конкурентами Xiaomi Redmi K30. Realme X50 5G прочат SoC Snapdragon 735, 6,44-дюймовый AMOLED дисплей, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 встроенной памяти, батарею на 4500 мАч, основную квадрокамеру на 64, 8, 2 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 и 8 Мп.

X50 Youth Editon 5G в свою очередь должен получить 6,55- дюймовый IPS экран, 64 либо 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 5000 мАч, основную камеру на 16, 8, 2 и 2 Мп и одну селфи камеру на 32 Мп. Прочие характеристики те же, что и у Realme X50 5G.