Компания Samsung выпускает игровые мониторы Odyssey Neo G8, G7, G4 для глобального рынка

Компания объявила о выпуске игровых мониторов Odyssey Neo G8, G7, G4 во всем мире. Поступят в мониторы в продажу в июле.

Odyssey Neo G8 - монитор с изогнутой панелью VA с разрешением 4K (3840 x 2160), кривизной 1000R с технологией Quantum Matrix и частотой обновления 240 Гц. Время отклика монитора 1 мс. Дисплей охватывает до 95% цветовой гаммы DCI-P3. Odyssey Neo G8 предлагает широкий спектр инновационных функций для улучшения игрового процесса.

Модель Odyssey Neo G7 предлагает 32-дюймовую панель с разрешением 4K (3840 x 2160), изогнутую панель VA 1000R с частотой 165 Гц и временем отклика 1 мс (GtG). Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro и Quantum Mini LED, а также Quantum HDR 2000 с пиковой яркостью 2000 нит.

Последней новинкой является монитор Odyssey G4. Идеальный монитор для FullHD гейминга. Модель доступна в 25 и 27 дюймовом варианте. Частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика 1 мс. Реализована поддержка AMD FreeSync Premium и G-SYNC.