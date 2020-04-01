Компания Singularity Computers представила свой ассортимент комплектующих

Singularity Computers - это австралийский производитель занимающийся производством комплектующих для компьютеров, системы охлаждения, кастомные компоненты, корпуса и многое другое.

Компания придает огромное значение эстетике и внешнему виду. Компания демонстрирует компоненты для моддинга и энтузиастов.

Среди представленных продуктов: корпус Singularity Spectre 2.0 с открытой рамой. В корпусе установлена распределительная пластина для охлаждающей жидкости. Возможна установка двух 360 мм радиатора и вертикальная установка видеокарты.