Компания Sony начала открытые продажи нового флагманского смартфона Xperia 1 IV

Компания Sony начала открытые продажи своего нового флагманского смартфона Xperia 1 IV.

За пару недель до этого Sony начала принимать предзаказы на новинку в Европе, а поставки должны начаться 11 июня. Однако Европа не опередила китайский рынок. Как сообщила Sony, продажи в Китае уже начались. Там Xperia 1 IV стоит 77 755 юаней (1270 долларов) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 флэш-памятью и 86 939 юаней (1420 долларов) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 флэш-памятью. Это заметно дешевле европейских цен в 1400 евро за младшую модель.

Особенности Xperia 1 IV включают 6,5-дюймовый 4K AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 12-мегапиксельную основную тройную камеру с непрерывным оптическим зумом, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт, защиту от воды (IP68) и ОС Android 12.