Компания TAGG выпускает беспроводные наушники Rogue 100GT

Беспроводные наушники TAGG Rogue 100GT TWS поступили в продажу на индийском рынке. Производитель сообщает, что модель разработана для игр.

Rogue 100GT отличаются ярким дизайном, выполнены наушники в голубом цвете «Slayer Lighting». Они поставляются с 10-миллиметровыми динамическими драйверами, обеспечивающими кристально чистые высокие частоты и мощные басы. Он также имеет встроенный эквалайзер с тремя предустановками — игровой режим, режим Punchy BassX, сбалансированный режим для акустики и вокал. Есть сенсорное управление, режим с низкой задержкой 55 мс. Кроме того, новинка оснащена четырьмя микрофонами с шумоподавлением.

TAGG Rogue 100GT используют подключение через Bluetooth 5.1. Автономность наушников достигает 20 часов (с чехлом). Наушники имеют защиту от воды и пыли IP55.

Беспроводные игровые наушники TAGG Rogue 100GT доступны по цене всего 999 рупий (12 долларов).