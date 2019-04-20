Компания Thermaltake представила новое водяное охлаждение для процессоров AMD Ryzen Threadripper. Это «Floe Riing RGB 360» для соккета TR4.

Floe Riing имеет 360-мм радиатор с тремя вентиляторами Riing Plus RGB TT Premium Edition. Лопатки этих вентиляторов имеют скорость вращения от 1000 до 2000 оборотов в минуту. Согласно списку технических характеристик, воздушный поток составляет от 26,35 до 54,42 кубических футов в минуту, а уровень шума - от 21,8 до 33 дБ.

Рекомендованная розничная цена Thermaltake Floe Riing RGB 360 TR4 пока не известна.