Компания Xiaomi официально запустит смартфон Civi 1S в Китае 21 апреля

Новинку покажут на специальном мероприятии. Модель будет иметь 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что смартфон будет оснащен чипсетом SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ и может иметь 8 ГБ оперативной памяти с возможностью выбора между 128 ГБ и 256 ГБ памяти. Устройство оснащено тройной задней камерой с основной камерой на 64 МП + 8 МП сверхширокоугольной камерой и 2 МП макрокамерой. Для селфи Xiaomi Civi 1S предлагает 32 МП фронтальную камеру. Xiaomi Civi 1S получит аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Цена новинки не подтверждена.
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