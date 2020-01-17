Компания Xiaomi подтвердила разработку смартфона Pocophone F2

Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн дал интервью, в котором помимо прочего подтвердил работу над вторым поколением популярного смартфона Xiaomi Pocophone F1. Он ничего не рассказал о характеристиках или дате выхода, но заявил, что аппарат находится в разработке. Ранее в бенчмарке Geekbench был протестирован смартфон Xiaomi Poco X2, который работал на неизвестной платформе Qualcomm с кодовым названием Phoenixin. В одноядерном тестировании устройство набрало 547 баллов, а в многоядерном – 1767 баллов. В качестве операционной системы использовалась Android 10.