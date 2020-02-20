Компания Xiaomi представит две версии смартфона Redmi K30 Pro

Компания Xiaomi готовится к презентации нового флагмана под брендом Redmi.

И теперь в просторах интернета появились некоторые характеристики смартфона. По слухам новинка Redmi K30 Pro выйдет в двух версиях, скорее всего с версий поддержкой сети пятого поколения 5G и без нее. Также по слухам новинка получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, который поставляется со встроенным и без встроенного 5G модема.

За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4700 мАч. Также новинке приписывают основную камеру с четырьмя модулями. Где главный сенсор модуль Sony IMX686 с разрешением 64 Мп.