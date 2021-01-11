Компания Xiaomi выпустила первый тизер игрового смартфона Black Shark 4

Китайская компания Xiaomi выпустила первый тизер преемника серии Black Shark 3. Плакат подтверждает, что его следующий игровой телефон будет называться Black Shark 4.

Судя по постеру, смартфон Black Shark 4 будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч и будет поддерживать технологию сверхбыстрой зарядки 120 Вт. Плакат подтверждает, что смартфон можно полностью зарядить менее чем за 15 минут. Также на прошлой неделе генеральный директор Black Shark Луо Юйчжоу заявил, что игровой телефон Black Shark следующего поколения будет непобедимым устройством, так как за его производительность будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 888.
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