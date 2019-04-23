Компания Yota обанкротилась

Возможно, вы помните двухэкранный YotaPhone 2012 года и два его преемника, YotaPhone 2 и 3, выпущенные в течение следующих пяти лет, можно вам сообщить, больше этой компании нет.

У российской компании есть некоторые серьезные финансовые проблемы и было не сложно догадаться, учитывая, что прошло два года, мы ничего не слышали от Yota. Новость о банкротстве поступила из Верховного суда Каймановых островов, где Hi-p Electronics подала в суд на производителя смартфонов из-за многомиллионных задолженностях. Hi-p Electronics является поставщиком дисплеев для электронных чернил для Yota.