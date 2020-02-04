Комплект и живые фото смартфона Poco X2

Сегодня в Индии был анонсирован смартфон Poco X2, пришедший на смену бестселлеру Poco F1. В сети уже появились живые изображения новинки во всех цветах. Кроме этого, были выложены официальные фотографии, которые демонстрируют коробку и все её содержимое. В комплекте поставляется: смартфон, прозрачный чехол, скрепка для SIM-карты, кабель, зарядное устройство и руководство пользователям.

Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 224 доллара, а вариант на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в 280 долларов. Старт продаж Poco X2 намечен на 11 февраля.

Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 730G, системой жидкостного охлаждения, 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, игровым режимом Game Turbo 2.0, аккумулятором на 4500 мАч с 27-Вт зарядкой в комплекте, квадрокамерой с главным модулем на основе 64-Мп датчика Sony IMX686, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, а также модулями для размытия и макрофото.