Комплект поставки Huawei Mate 50 RS Porsche Design показали на фото

Профильный ресурс Mydrivers поделился фотографиями смартфона Huawei Mate 50 RS Porsche Design, а также его комплекта поставки. Помимо самого устройства, в коробку положили чехол, два адаптера питания (стандартный и автомобильный мощностью 66 Вт), два кабеля и беспроводные наушники. Мощность зарядного устройства составляет 66 Вт. Напомним, что в Китае новинку продают за 1860 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 без модема 5G, 512 ГБ флеш-памяти, 6,74-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и разрешением 1212:2616 пикселей, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и переменная диафрагма от f/1,4 до f/4,0), 13 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископный модуль с 200-кратным гибридным зумом), 10-канальным мультиспектральным датчиком и лазерным автофокусом, селфи-камерой на 13 Мп, АКБ ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, керамической задней панелью с синей и фиолетовой расцветками, а также поддержкой спутникового соединения.

Смартфон Poco M5s оценен в 210 евро…
Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Poco M5s, который будет стоить 210, 230 и 250 евро за верси…
Google Pixel 6a появился в продаже …
Компания Google выпустила в продажу смартфон Pixel 6a, который имеет разную цену в зависимости от страны.…
Первые тесты смартфона iQOO 9T в Geekbench 5…
В Geekbench засветился смартфон iQOO 9T, а также были раскрыты его основные характеристики. В листинге, у…
Apple получила патент на гарнитуру дополненной реальности…
Apple, возможно, снова попытается закрепить товарные знаки «Reality» в преддверии запуска своей долгождан…
Vivo Y35 получил 90-Гц экран и 8 ГБ ОЗУ…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y35, которая оценена в 250 долларов. Новинку оснас…
Камеры iPhone 14 и iPhone 14 Pro показали на фото…
Известный правдивыми утечками инсайдер Digital Chat Station поделился фотографиями основных камер смартфо…
Xiaomi 12S Pro поставил рекорд автономности …
В сети появились результаты первого тестировании производительности и автономности флагманских смартфонов…
Lenovo выпустила охлаждающий чехол и закаленное стекло для и…
Компания уже представила свой новейший игровой смартфон Lenovo Legion Y70, который предлагает впечатляющи…
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor