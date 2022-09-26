Комплект поставки Huawei Mate 50 RS Porsche Design показали на фото

Профильный ресурс Mydrivers поделился фотографиями смартфона Huawei Mate 50 RS Porsche Design, а также его комплекта поставки. Помимо самого устройства, в коробку положили чехол, два адаптера питания (стандартный и автомобильный мощностью 66 Вт), два кабеля и беспроводные наушники. Мощность зарядного устройства составляет 66 Вт. Напомним, что в Китае новинку продают за 1860 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 без модема 5G, 512 ГБ флеш-памяти, 6,74-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и разрешением 1212:2616 пикселей, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и переменная диафрагма от f/1,4 до f/4,0), 13 Мп (сверхширик) и 48 Мп (перископный модуль с 200-кратным гибридным зумом), 10-канальным мультиспектральным датчиком и лазерным автофокусом, селфи-камерой на 13 Мп, АКБ ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, керамической задней панелью с синей и фиолетовой расцветками, а также поддержкой спутникового соединения.