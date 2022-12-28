Комплект поставки Redmi K60 показали на фото

Сетевые источники поделились фотографиями потенциального бестселлера Redmi K60, который был представлен вчера компанией Xiaomi. Судя по снимкам, в коробку со смартфоном получили прозрачный чехол, скрепку для лотка SIM-карты, кабель и адаптер питания на 67 Вт.

Напомним, что оцененная от 360 долларов новинка характеризуется оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятор на 5500 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки на 67 Вт и 30 Вт соответственно, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), AMOLED-экраном с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, ИК-излучателем, адаптером Bluetooth 5.3 и Android 13 с прошивкой MIUI 14 «из коробки».