Комплект поставки Redmi Note 9 Pro показали на фото

Профильный ресурс Slashleaks поделился фотографией, на которой запечатлен комплект поставки ожидаемого смартфона Redmi Note 9 Pro. Отметим красную расцветку корпуса, адаптер питания и кабель зарядки и передачи данных.

По последним данным, смартфон получит 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 1080:2400 пикселей и частотой обновления 60 Гц, квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с оболочкой MIUI 11.