Комплект поставки Vivo X90 Pro+ показали на фото

В сети появились качественные фотографии комплекта поставки смартфона Vivo X90 Pro+, который был выпущен в Китае на прошлой неделе. Новинка оценена в 930 и 1000 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, соответственно. Отметим, что в коробку с устройством положили красный чехол, скрепку для лотка SIM-карты, инструкцию, кабель для зарядки и адаптер питания на 80 Вт.

Vivo X90 Pro+ характеризуется квадрокамерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 и оптика Zeiss T*), 64 Мп (перископный), 48 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный модуль), 6,72-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD+ (Samsung E6), кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц), селфи-камерой на 32 Мп, флеш-памятью UFS 4.0, оперативной памятью LPDDR5X, защитой от влаги согласно степени IP68, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предустановленной прошивкой OriginOS 3.0 на базе ОС Android 13 и ультразвуковым дактилоскопом.