Комплектация новинки Meizu 16th Plus

Компания Meizu выпустила мощную новинку по своим функциям. Смартфон базируется на операционной системе Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS. Габариты девайса 160,4 × 78,2 × 7,3мм при массе 182 грамма.Фронтальная камера оснащена сенсором на 20 Мп, тыльная камера получила два модуля на 20 Мп + 12 Мп и 3-кратный зум. Емкость встроенного аккумулятора составляет 3640 мАч.Смартфон оборудован 6,5-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2160 × 1080 точек (Full HD+) и процессором Qualcomm Snapdragon 845. Память устройства составляет 6 / 8 ГБ ОЗУ и 128 / 256 ГБ ПЗУ.Стоимость смартфона составит 542 долларов.