Компоненты iPhone 14 Pro Max стоят примерно $500

Издание Nikkei решило разобрать новенькие смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, чтобы подсчитать стоимость их компонентов. Итак, на детали каждого смартфона Apple тратит примерно 501 доллар, что является для нее рекордными производственными затратами. Отмечается, что цена комплектующих выросла примерно на 20%, если сравнивать с предыдущим поколением. Столь резкий скачок в себестоимости объясняется фирменной однокристальной системой A16 Bionic, которая обходится Apple в 110 долларов. Это почти в два с половиной раза больше, чем прошлогодний Apple A15 Bionic. Производство этого 4-нанометрового изделия могут осилить лишь TSMC и Samsung.

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