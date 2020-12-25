Компьютер HYPERPC AMPERE оценен в 1,2 млн рублей

Отечественная компания HYPERPC, известная компьютерами премиум-сегмента, представила топовый десктоп AMPERE. Новинка может похвастаться hi-tech дизайном с реверсивным положением комплектующих, двумя версиями с производительными процессорами Intel Core i9-10980XE или AMD Threadripper 3990X на выбор, двумя графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 3090 с 48 ГБ видеопамяти и 128 ГБ оперативной памяти, а также фирменной системой охлаждения HYPERPC. Компьютер уже доступен для предварительного заказа от 1 200 000 рублей. Стоит отметить, что всего будет выпущено 200 экземпляров, 30 из которых предназначены для отечественного рынка.